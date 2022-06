Sus proyectos

La realidad es que sus nenes no son los únicos que ponen a correr al intérprete de “La bomba”. Sus proyectos profesionales, que son un montón, también lo mantienen en constante movimiento. En julio, Martin estrena su nuevo EP Play (Sony Music Latin) y cantará por primera vez con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel. Actualmente también se encuentra rodando la serie de Apple TV Mrs. American Pie basada en la novela de Juliet McDaniel junto a las actrices Laura Dern, Kristen Wiig y Allison Janney.

“Qué les puedo decir, de vez en cuando me pellizco para asegurarme que esto no es un sueño. Soy afortunado de tener la oportunidad de trabajar en proyectos como este”, confiesa el protagonista de la serie The Assassination of Gianni Versace. “Me recibieron con los brazos abiertos, ¡literalmente! Son muy profesionales, por supuesto, nadie llega a donde Laura, Kristen y Allison han llegado siendo de otra manera. Admiro muchísimo su versatilidad y el rango actoral que tiene cada una de ellas”.

Eso sí, si de admiración se trata, Martin no deja de aplaudir los logros de su compañero de vida. [Jwan es] un gran compañero y padre, un ser sumamente creativo, inteligente y talentoso en lo que hace, es alguien de quien aprendo todos los días”, asegura Martin, quien deja muy claro que más pleno no puede estar. “Después de casi 40 años de carrera, algunas de las lecciones más importantes que me he llevado conmigo son cuidarme física y mentalmente. Si tú no estás bien no puedes estar para nadie más”.

“Respetar la profesión implica poner el tiempo para dar lo mejor de mí, no pensar que me lo sé todo, escuchar, ser puntual, rodearme de personas que no tengan miedo a decirme cuando estoy equivocado, ser auténtico en todo lo que hago y alimentar la pasión por lo que hago. Sin eso, es muy difícil continuar”.