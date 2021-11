Una actitud serena le dará claridad para saber qué rumbo tomar y con ella puede empezar a caminar hacia esa meta, más allá de que la adversidad pretenda frenarlo. Lo importante es que entienda que podrá fluir y así superará todos los problemas.

Testimonio: “Durante las últimas semanas me he sentido bajo de nota por complicadas situaciones que he afrontado. He tratado de esquivar la tristeza de diversas maneras: con medicamentos, distrayéndome con los amigos e incluso me he ocupado más en mi trabajo para hacer como si nada me pasara. Sin embargo, el semblante gris y el llanto no se van. ¿Qué debo hacer? Aconséjeme”.

Respuesta: La tristeza es parte de la vida, por eso no debe enmascararla ni negarla. No disimule su estado ni mucho menos intente taparlo con fármacos, con distractores externos, con excesos de trabajo o con una intensa vida social.

Debe desahogarse, expresar esa emoción y liberarse. Acepte la realidad tal y como ella es y enfrente las situaciones adversas por las que pasa.

Una vez logre descargar ese peso de emociones negativas sentirá un tremendo alivio emocional.

Le advierto, eso sí, que no se puede quedar anquilosado en su amargura. Es necesario empezar a gestionarle una verdadera salida a ese estado de congoja. De alguna forma y sin notarlo, la tristeza que hoy padece lo está instando a reorientar sus objetivos, a reflexionar sobre usted mismo y, de manera especial, a tomar decisiones claves.

Establezca un diálogo directo con Dios. Él, en estos momentos en los que usted está quebrantado, le despejará el camino, le dará sabiduría para actuar y hará que pueda ver las cosas más claras.

Jesús cambia sus lágrimas por sonrisas, sus tristezas por alegrías y sus problemas por bendiciones. No se desanime aunque el panorama sea gris. ¡Propóngase ser feliz y desátese de la amargura!