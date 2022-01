$!¿Qué camino tomar ante un problema?

Cuando pasamos por una crisis solemos desesperarnos más de la cuenta, entre otras cosas, porque tenemos la fea costumbre de vaticinar lo peor. Algunos, más pesimistas, siempre piensan que se les acaba el mundo cuando algo malo les sucede.

Esa dura circunstancia por la que atravesamos nos paraliza a tal punto que no sabemos cómo actuar. Es mas, se podría decir que nos vemos en una especie de callejón sin salida.

Eso es relativamente ‘normal’ teniendo en cuenta el ritmo desenfrenado en el que vivimos, incluyendo las preocupaciones, además de las bajas vibraciones que nos invaden por los grises pensamientos que experimentamos.

No obstante, jamás podemos perder el control ni mucho menos debemos quedarnos maldiciendo. Si caemos presos del estrés o de la ansiedad, de manera literal, encontraremos los caminos más rápidos para multiplicar las afugias.

Si somos hombres de fe, deberíamos tener presente que Dios ‘permite’ las crisis para romper lo viejo y crear algo nuevo. Porque, de manera efectiva, el amor de Él es como un río que se lleva todo el dolor, todo el temor, todo el desamor, toda la amargura y, por ende, nos trae nuevas ilusiones.

Ahora bien, antes que salir corriendo o esquivar la situación, la mejor actitud que debemos asumir consiste en enfrentar la adversidad, lo que implica no permitir que la angustia aflore de manera desaforada y nos atropelle. Es decir, la clave es tratar de ver el tema menos traumático.

Ojo: tener una buena actitud ante la dificultad no es sinónimo de fingir que estamos felices todo el tiempo o no darnos la libertad de dar rienda suelta a los sentimientos. La idea no es desconectarnos de la realidad ni ser irresponsables; lo que planteo es ser conscientes de lo que sucede y, por supuesto, apostarle a un equilibrio que permita buscar soluciones.

Insisto en decir que no podemos escapar. Es todo lo contrario, hay que tener valor y el tesón suficientes para afrontar las cosas. Y es que sí podemos recomenzar y desenvolvernos de manera constructiva en nuestra ‘ajetreada’ vida.

La estrategia propuesta no es otra que reemplazar el caos por la calma, y para ello será clave recuperarnos lo más pronto posible.

Una crisis no es un obstáculo insuperable. Tal vez no podamos evitar que ocurra una eventualidad que nos produzca mucha tensión, pero sí está en nuestra mente cambiar la manera como la interpretamos y como reaccionamos ante ella. Pensar en positivo le pone fin al pesar del corazón y desvanece un poco la tensión.