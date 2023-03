Recuerden esto: la vida tiene ‘altas’ y ‘bajas’ y no siempre se pueden sortear, pero sí podemos cambiar lo que sentimos. Entrenar otra forma de pensar es el primer paso para lograr tal objetivo.

Por eso a usted, amigo lector, lo quiero invitar a que analice muy bien las cosas que están sucediendo en su vida en este momento, para que logre llegar a la raíz del problema.

Lo primero que debe entender es que muchas veces la vida no es como la queremos y caemos en la trampa de desilusionarnos, porque tenemos la expectativa y creencia latente de que “si la vida no es como yo quiero, entonces no puedo ser feliz”, y no hay nada que esté más alejado de esa realidad.

Haya sido por la educación que nos dieron o por el entorno en el que crecimos, muchas veces nadie nos enseña a tener capacidad de tolerancia a la frustración. Y también a veces nos llenan de un positivismo tóxico, en donde supuestamente “todos los sueños se tienen que hacer realidad”.

La verdad de la vida es que en ocasiones las cosas no nos saldrán como pensamos y, a veces, es agotador luchar por querer lograr todo y no alcanzarlo; además la vida nos lleva por otros caminos y nos negamos a recorrerlos: nos aferramos a una idea terca y no queremos soltarla. Pero sobre todo no queremos aceptar las circunstancias que vivimos.

El secreto del éxito y de la felicidad consiste en sacarle provecho a lo que sí tenemos al alcance de nuestra mano y poder compartirlo con otros, el enfocarse en lo positivo, en lo que sí podemos cambiar, en aprovechar las oportunidades y sacar lo mejor de ellas. Es fundamental disfrutar el proceso y no solo el alcanzar la meta. No todo tiene que estar enfocado solo en “triunfar”, cuando se debería estar enfocado en “vivir”.

De pronto usted se sumerge en lo negativo, cuando lo que su alma necesita es que usted mismo la abrace y le haga disfrutar todos los días como si fueran los últimos, y no como si fueran los primeros de un infierno eterno.

Recuerde que la vida puede ser tan agradable como triste, dependiendo de su capacidad para poner situaciones en contra a su favor. Porque aunque usted y yo no somos responsables de lo que nos pasa, sí lo somos de la actitud con la que asumamos esas situaciones.

EL CASO DE HOY