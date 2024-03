Marcela García responde a crítica por participación en el Carnaval de los niños

La ex reina del Carnaval de Barranquilla acompañó a su sobrina en la carroza de Dolex en el Carnaval de los Niños

Barranquilla se prepara para disfrutar cuatro días de Carnaval y todo comenzó con la Guacherna y el desfile del Carnaval de los niños, que invadió de alegría, jolgorio y baile la carrera 53, liderado por los reyes Samia Maloof Habid y Emanuel Angulo Cabarcas. Las comparsas y las diferentes carrozas brillaron con el carisma de los pequeños que mantienen viva la tradición festiva.

Marcela García Caballero, influencer y ex soberana de los barranquilleros, trabaja con Dolex en estos Carnavales, por lo que en diferentes eventos se le ha visto pautar con ellos. Asimismo, compartió que la empresa patrocinó la carroza de su sobrina, la hija del senador David Luna.

La hermana mayor de Marcela, Laura García, fue reina del Carnaval de los niños, festividad que la familia García Caballero le tiene un gran cariño. Sus hijos nacieron en Bogotá, donde reside con su esposo, pero no se pierden las festividades barranquilleras que disfrutan con todo el ‘tumbao’, como lo demostró Julieta, que bailó todo el recorrido, animó a los asistentes y lució un vestido de fantasía creado por el diseñador Alfredo Barraza.

Marcela compartió un video de lo que fue para ellos como familia, que la menor estuviera en una carroza, sobre todo, para su madre, Laura, quien escribió: “Y así como un cuatro de febrero hace 23 años fue mi coronación como Reina del Carnaval de los niños, hoy mi hija Julieta vive y goza del mismo Carnaval, demostrando que la única manera de conservar nuestra tradición es enseñándoles a ellos a amar esta fiesta desde pequeños. Gracias Dolex Niños por cumplirle el sueño de bailar sobre una carroza”.

La publicación se llenó de mensajes que exaltaron el papel de Marcela en la vida de Julieta, mientras que otros fueron una fuerte crítica porque la influencer estuvo “todo” el tiempo con la menor de edad. No obstante, en la red social de X, la cuenta oficial de Carnaval S.A.S. compartió un video en el que resaltó la participación de la niña en el desfile y la temática de la carroza en honor a las danzas de Congo.

Aunque Marcela no es de contestar los mensajes negativos que le escriben, se tomó el tiempo de responder uno en su cuenta de X. La usuario señaló a la barranquillera ‘narcisista’ y aseguró que siempre desea robarse la atención de todos: “La forma en la que Marcela siempre está en todos lados, no lo critico pero deben aceptar que ella es un poco narcisista... O sea ella no puede ir detrás si no zampa en la carroza. Siempre quiere ser el foco de atención”, escribió al internauta.

A lo que la ex soberana de Barranquilla le respondió: “Porque Carnaval SA no deja que los niños vayan solos, tiene que ir una persona encima de las carrozas acompañándolos. Mi hermana lo hizo la primera parte del tramo y luego yo. En serio, tienen que empezar a superarme, yo no me meto con nadie”.

En el video que compartió la influencer en su cuenta de Instagram se ve que la madre de la menor también hizo presencia sobre la carroza y que su padre iba en el desfile, orgulloso de su hija.

