Llorando, Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales

En pleno desarrollo del procedimiento legal en su contra, la influencer Aída Victoria Merlano impactó a sus seguidores con la publicación de un video llorando: “tengo miedo”.

El Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena contra la influencer Aída Victoria Merlano de siete a 13 años y ocho meses. La condena fue impuesta debido a su participación en actos de complicidad para facilitar la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano, evadiendo así a las autoridades en medio de un proceso judicial.

El magistrado del Tribunal condenó a Merlano por los delitos de fuga de presos en calidad de cómplice y uso de menores para la comisión de delitos. Este fallo fue emitido en segunda instancia, tras ser apelada la sentencia inicial de 90 meses (siete años y cinco meses) por todas las partes intervinientes, lo que condujo a la modificación de la pena.

Recientemente publicó un video en redes sociales donde se mostró afligida por su situación actual.

En la noche del Domingo de Resurrección, la joven admitió que, a pesar de sus esfuerzos por mostrarse fuerte ante sus millones de seguidores, está pasando por días llenos de tristeza y dudas.

“Hoy no tenía fuerzas para levantarme de la cama, básicamente porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me abruma. Siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y utilizando cualquier herramienta disponible para hacer las cargas más llevaderas, pero hoy no puedo”, afirmó a través de una historia que publicó.

“Llevo dándole la mejor cara posible a este problema, pero hoy no es posible y es normal. Hay días en los que uno siente que se come al mundo, y hay otros días en los que el mundo se lo está comiendo a uno (...) Los problemas no solo se enfrentan con valentía, a veces toca con los ojos encharcados y cag*dos del miedo”, agregó Aída Victoria Merlano, quien hace pocos días fue embargada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Mediante una transmisión realizada en la tarde del 22 de marzo pasado, la personalidad de las redes sociales expresó que “la teoría y narración del caso son absolutamente absurdas”. Además, mencionó que, a pesar de la inquietud, se siente respaldada por miles de personas, a quienes aprovechó para dar un consejo de vida.