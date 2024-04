Video: Participante de ‘La casa de los famosos’ reveló que se toma su orina

La barranquillera Elodia Porras, ahora Diosa Paz, que fue actriz, presentadora y modelo, ahora se define como una “científica espiritual”.

En el mundo del entretenimiento colombiano, una nueva figura ha captado la atención de los televidentes: Elodia Porras, conocida como ‘Diosa Paz’, quien se ha convertido en el centro de la polémica desde su ingreso a ‘La casa de los famosos’.

El lunes primero de abril, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a los ocho posibles participantes que podrían ingresar al programa ‘La casa de los famosos’. Entre ellos se encuentra Elodia Porras, una ex presentadora y actriz de 51 años, cuya presencia ha generado una gran curiosidad debido a su estilo de vida poco convencional.

Aunque Porras se destacó en la farándula nacional en los años 90 y 2000, en los últimos años ha estado alejada del mundo del entretenimiento, dedicándose a estudiar su cuerpo y trabajar en su espiritualidad. Según sus propias declaraciones, se define como una científica espiritual, atea, asexual y superhumana.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los televidentes son las revelaciones que hizo durante su primera noche en la ‘casa alterna’ de ‘La casa de los famosos’. En una confesión sorprendente, Porras admitió que acostumbra a tomar su propia orina como parte de su rutina diaria, aunque reconoció que no siempre lo hace.

“No desayuno, pero sí me tomo mi chichi (orina). Acá no sé cómo lo voy a hacer, porque no tengo un recipiente. Normalmente, yo recojo mi chichi en la cama y acá la estoy compartiendo. No es algo que haga todos los días, pero sí me la tomo”, afirmó la barranquillera.

Estas declaraciones han generado una amplia controversia entre los espectadores, quienes se muestran sorprendidos y divididos ante las prácticas poco convencionales de Porras. Mientras algunos expresan su incredulidad y rechazo, otros muestran curiosidad y cierto grado de aceptación hacia su estilo de vida.

Con su llegada a ‘La casa de los famosos’, Elodia Porras promete seguir siendo el centro de atención y alimentar la polémica con sus declaraciones y comportamientos inesperados.