Video sensible | ” Yo sentía que me podía matar”: Tiktoker denuncia a un actor de Disney por presunto abuso sexual

La influencer reveló detalles de todas las agresiones que sufrió.

La tiktokera Legna Hernández se convirtió en tendencia esta semanas tras aparecer en el podcast ‘Hablemos de Tal’ de Un Tal Fredo. En medio de un escalofriantes relato, Hernández contó detalles de un abuso que, según ella, sufrió por parte de un actor de Disney.

“Él siempre me decía que yo era super inteligente, que por eso andaba conmigo, aunque me hacía sentir muy estúpida”, comenzó.

Según el video en el que quedó registrado el relato de Legna Hernández todo comenzó en 2015. Tuvieron una relación amorosa tranquila hasta que él comenzó a controlar diferentes aspectos de su vida.

“Yo ya estaba muy incómoda, ya sentía una espinita. Una vez se pone súper borracho y que le quito el celular, me fui corriendo al baño y lo revisé (...) Tenía una conversación y se me hizo super enfermo porque le había mandado cosas mías que le había mandado sin mi autorización y como que con eso se excitaban los dos”, dijo.

Legna Hernández aseguró que la situación empezó a salir de control. Sufrió todo tipo de maltrato, pues el actor también le habría sido infiel y la habría convencido de ayudarlo a llegar a otras mujeres.

“Es algo que no quería hacer, estaba 100 por ciento manipulada por él. Era mucha insistencia conmigo de hacer cosas que yo no quería hacer y a veces me convencía”, dijo.

Según Legna, el actor la amenazaba con suicidarse cada vez que ella intentaba terminar su relación amorosa. Incluso aseguró que la secuestró. “Me volvió a secuestrar, me llevó a un cuarto de hotel, me encierra (...) Yo sentía que me podía matar”, contó.

Finalmente Legna compartió que fue víctima de abuso sexual. Todo sucedió en una casa. Por alguna razón, se quedó sola con su agresor en un cuarto.

“Abro y lo veo a él, me enojo y le digo: ‘¿Qué haces aquí?’ y me dice ‘Oye, me puedes decir la dirección?’ y yo con la lente en la mano, regreso, lo pongo en su estuche y cuando volteo ya había cerrado la puerta”, contó.

“Este chavo abusó de mí ese día y para mí fue muy choqueante que fuera él porque es actor de Disney, la persona que menos crees. La verdad es que antes me culpaba mucho, yo nunca pare de decirle que no, pero siempre intenté que se acabara lo antes posible”.

“Tenía planeado lo que iba a hacer, que ya tenía vuelos para irse”, contó Legna.