El secreto que guardaba Aida Victoria Merlano sobre Nicolás Petro

Laura Ojeda aprovechó la oportunidad para revelar que en el pasado mantenía conversaciones con Aída Merlano y que conocía el secreto de su relación con el exdiputado.

A través de su cuenta de Instagram, Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, se refirió a Aída Victoria Merlano. Fotos: redes sociales.

Compartir

Aída Victoria Merlano recibió una condena el 21 de marzo por su complicidad en la fuga de su madre, Aída Merlano Rebolledo, del consultorio médico. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia en su contra, aumentando la pena inicial de siete años de prisión domiciliaria a 13 años y ocho meses de cárcel.

La influencer colombiana de 23 años es conocida por sus más de 5 millones de seguidores en Instagram y por ser pareja del creador de contenido Westcol. En 2022, ya había sido condenada en primera instancia por el mismo hecho. Sin embargo, tras apelaciones, el Tribunal reafirmó su papel crucial en la fuga cinematográfica de su madre.

El magistrado Fabio David Bernal detalló que abundan las pruebas documentales y testimoniales que corroboran su implicación en estos acontecimientos, que captaron la atención pública. Además, se señaló que Aída Victoria facilitó todos los elementos necesarios en el consultorio donde se encontraba la excongresista.

Laura Ojeda se refirió a Aída Victoria Merlano en sus redes sociales.

Le puede interesar: Tiroteo masivo en un evento de Ramadán, en Filadelfia

“Hizo parte de un actuar criminal: prestó un aporte esencial para la fuga de su madre”, aseguró el juez, quien especificó que la creadora de contenidos fue determinante para que la líder política se escapara.

La sentencia contra la influencer, como era de prever, desató un torbellino mediático en el país y desencadenó una variedad de comentarios en las redes sociales. Laura Ojeda, una de las últimas en expresarse sobre este asunto, compartió su opinión.

La actual compañera sentimental de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, activó recientemente la función de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores. Algunos le consultaron su perspectiva acerca de la decisión del juez en el caso de Aida.

Ante esta consulta, la empresaria barranquillera no dudó en responder y afirmó que le parecía notablemente injusta. Además, aprovechó la oportunidad para revelar que en el pasado mantenía conversaciones con Merlano y que conocía el secreto de su relación con el exdiputado.

“En un principio hablaba con ella, incluso estaba enterada de mi relación con Nicolás. Por eso me pareció extraño que cuando lo capturaron ella nos atacara. Me pareció muy hipócrita. Sin embargo, independientemente de eso, no la juzgo y me parece una injusticia la pena que le dictaron”, expresó Laura Ojeda en su Instagram.

Al respecto, la exprotagonista de novela agregó: “Hay gente que es verdaderamente delincuente y sigue libre. Por querer vengarse de la madre, se le están llevando por delante, situación que rodea a la política. Mucha gente cobarde”.

Ojeda compartió finalmente en las historias de Instagram una fotografía en la que aparece junto a la reconocida creadora de contenidos durante una fiesta, en la cual también habría estado el hijo del jefe de Estado colombiano.

Lea también: “Por cielo y tierra”, un documental que teje historias sobre personas desaparecidas en Colombia

Aida Victoria Merlano se pronunció el año pasado sobre la polémica situación entre Day Vásquez y Nicolás Petro Burgos. La joven lanzó comentarios sarcásticos y afirmó que todas las críticas y controversias, aunque también estaban en boga, palecían en comparación con lo ocurrido entre Day y Nicolás.

“Pídele perdón a Shakira porque tú dijiste que se pasó en la última sesión con Bizarrap. ¿Sabes quién se pasó?, Daysuri. Ella escuchó mal, ella entendió: ‘las mujeres ya no lloran, las mujeres los meten presos’”, aseguró en su momento.

Además, agregó: “Mi ex quejándose de mí, que esa Aida es terrible. ¿Sabes quién es terrible? Daysuri. Si uno manda dos indirectas en Twitter y ya anda cagado, imagínate Daysuri, Daisury debe andar con una camándula, dos velones, dos escoltas, la ouija, porque todo sirve en este momento”.