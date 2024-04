Este es el vicio que tuvo Carroloco y que le hizo perder hasta su apartamento

La Fiscalía General de la Nación anunció recientemente que ha embargado cuatro propiedades pertenecientes a Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido como ‘Carroloco’, bajo la sospecha de que estas propiedades fueron utilizadas para el lavado de dinero del Clan del Golfo.

El revuelo generado por este tema ha llevado a que algunos internautas recuerden una entrevista que el comediante concedió en 2021 para el programa “Se dice de mí” de Caracol Televisión. En esa ocasión, compartió detalles de su vida personal que hasta entonces eran poco conocidos.

Noreña Zapata también compartió durante la entrevista que tuvo serios problemas con el juego durante un tiempo, convirtiéndose en un vicio que le causó numerosos problemas. Admitió haber perdido mucho más de lo que ganaba, llegando incluso a perder un apartamento debido a sus dificultades con el juego.

“Fui un jugador apasionado de las cartas y los dados, jugaba mucho. Llegué a perder un apartamento, la situación era muy difícil. Era una constante de jugar y perder. A veces ganaba, pero las pérdidas superaban ampliamente a las ganancias. Tuve que vender el apartamento en el que vivía para recuperarme, porque estaba en una situación muy mala”, compartió en aquel momento.

Además, detalló: “El juego se convirtió en un vicio que me afectó profundamente. Uno deja de lado muchas cosas importantes por estar inmerso en él. En esa época, podía perder entre 5 y 10 millones de pesos en una sola partida, a veces incluso más”.

El humorista afirmó que pudo superar esa etapa de su vida y que el tema del juego era algo del pasado. Sin embargo, enfatizó que si lo invitaban a jugar cartas, no tendría problema siempre y cuando no se apostara dinero.

Según lo revelado por Revista Semana, el humorista, según la Fiscalía, presuntamente sería uno de los supuestos testaferros de Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, quien estaría vinculado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Frente a estas acusaciones, Juan Guillermo Zapata Noreña habló en exclusiva este fin de semana con dicho medio, negando públicamente ser millonario y formar parte de esa red criminal, afirmando su inocencia y defendiendo su buen nombre.

Sin embargo, admitió que conoce a Sánchez Ahumada, aunque siempre lo consideró un comerciante. “Conocí al señor como un hombre de negocios, sin tener conocimiento de ningún requerimiento por parte de la justicia. Me enteré de su captura después”.

“Mediante mi equipo jurídico se ofrecerán las explicaciones necesarias para justificar cómo he construido mi patrimonio, fruto de actividades lícitas que he realizado durante más de 30 años, como es ampliamente conocido. Soy un comerciante, como un arriero honorable, pero nunca he participado en actividades ilícitas ni he prestado mi nombre para adquirir bienes en beneficio de terceros. Todo mi patrimonio es legal, legítimo y debidamente declarado”, concluyó.