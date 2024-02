“A duras penas me baño”: el duro relato de Gabriela Tafur en Stanford

La vida de Gabriela Tafur, la ex Señorita Colombia y abogada egresada de la Universidad de Los Andes, ha sido el centro de atención en las últimas horas, luego de hacer una impactante revelación a través de redes sociales.

La abogada caleña reveló la intensidad del proceso académico al que se está enfrentando en la Universidad de Stanford. “Ustedes no conocen mi faceta como estudiante. No duermo, me angustio un montón, a duras penas me baño”, confesó entre risas. Detalló situaciones de estrés extremo, como quedarse hasta altas horas de la madrugada para cumplir con las entregas académicas, e incluso reveló que el estrés la ha llevado a desarrollar la manía de morderse los labios, dejándolos “descarnizados”.

La expresentadora de El Desafío explicó que esta acción causa hinchazón y hasta sangrado en sus labios, y que el ciclo vicioso se repite cada vez que habla o mastica chicle, situación que la ha llevado a sentirse incómoda todo el tiempo.

Además del desafío académico, Tafur también se encuentra trabajando en la planificación de su boda con Esteban Santos, el hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, con quien inició su historia de amor de una manera muy curiosa, luego de que el le enviara un mensaje directo a través de Instagram.

Ahora, se encuentran en la emocionante etapa de planificación de su matrimonio, mientras continúan apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y profesionales.

Información de: El Universal.