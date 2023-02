Pese a que avanzaba el proceso de Esperanza Gómez contra Instagram, por la presunta vulneración de sus derechos y censura al bloquear la cuenta que tenía en esta red social, la Corte Constitucional decretó la nulidad de todas las actuaciones surtidas. Además, ordenó al juzgado en Cali que rehaga todo el trámite del expediente.

Esta decisión se dio luego de que Meta Platforms, Inc, solicitó nulidad, debido a varias irregularidades que se encontraron durante el curso del proceso que se llevaba.

Este caso llegó a la Corte Constitucional, debido a que la tutela presentada por la actriz colombiana de cine para adultos fuera rechazada en dos oportunidades.

Además: Selena Gómez habla sobre su aumento de peso: “No soy una modelo, nunca lo seré”

Durante la audiencia, en la Corte Constitucional el 15 de noviembre pasado, la actriz se defiende y asegura que nunca hizo pornografía en Instagram.

Gómez argumenta que solo hacía publicaciones de su vida diaria y fotos sensuales, como en todas las cuentas que no eran bloqueadas, y expresó que tuvo que recurrir a los tribunales después que Instagram cerró su cuenta en 2021 con más de cinco millones y medio de seguidores.

Para ella, esta decisión le afectó en su derecho al trabajo, ya que por este medio era contratada por marcas para promocionar sus productos y ser imagen de ellas.

Gómez también aseguró que nunca tuvo una respuesta sobre la forma para poder subsanar el error y que le devolvieran su cuenta, ya que “no existe el hecho de que yo estuviera ofreciendo servicios sexuales porque no me dedico a la prostitución, me siento vulnerada en mis derechos. “Yo no soy solamente pornografía, yo soy una marca que no solo vende contenido para adultos”, dijo.