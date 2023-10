“A mi me regalaron el viaje”: Padre Chucho estalla contra las redes y dice que su viaje a Israel no es lo que parece

El sacerdote reveló que, si bien la empresa que organizó estos viajes le regaló el suyo, él mismo pagó por su travesía. Además, de manera altruista, mencionó que regaló su viaje a una mujer humilde llamada Adriana León, quien quizás nunca habría tenido la oportunidad de viajar a San Andrés. El Padre Chucho aclaró que no tiene ningún negocio de turismo ni beneficios económicos de estos viajes religiosos.

Le puede interesar: Por primera vez, el padre Chucho habló del supuesto hijo que tuvo con Jessica Cediel

“A mí sí, la empresa que los llevó a ellos me regaló el viaje, pero me voy a confesar: mi viaje se lo regalé a Adriana León, que es una mujer humilde que no ha podido quizá ni viajar a San Andrés. Dije: ‘Si yo puedo pagar mi viaje’. Yo me lo pagué y le pueden preguntar a la empresa”, explicó el padre Chucho.