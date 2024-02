Actor de ‘Rigo’ reveló que tras su papel recibió amenazas por redes sociales, ¿de quién se trata?

¿Cómo ha sido la experiencia para el actor?

En una entrevista con Publimetro este martes 27 de febrero, el actor sostuvo que había una situación en particular que en varias ocasiones perturbaba su tranquilidad y es que por su personaje en la serie recibió insultos y amenazas, ya que, según él, muchas personas no habían podido diferenciar su trabajo de la vida personal.

“Te voy a leer textualmente, por ejemplo, uno de los textos que me escribieron por redes: ‘Sapo, te vas a morir, paraco, porque los sapos tienen que morir destripados’. Eso atemoriza porque yo en ningún momento le HE hecho daño a nadie, no quiero hacerle daño a nadie, simplemente me dedico a mi trabajo, a ser artista. Me tocó alejarme de mis redes sociales por lo mismo”, explicó el actor.