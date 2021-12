Agotada la boletería para Coldplay en Colombia

La banda británica Coldplay anunció una segunda etapa latinoamericana para su gira mundial Music Of The Spheres, que llevará a la agrupación a estadios en Colombia, Perú, Chile y Argentina .

Además, la invitada especial para este tour será Camila Cabello, encargada de abrir los espectáculos en septiembre y 'HER' apoyará los shows en octubre.

La fecha de este espectáculo, cinco años después de su última participación en el país, será el 17 de septiembre en el estadio El Campín de Bogotá.

Las boletas para el espectáculo en Bogotá salieron este miércoles 15 de diciembre desde las diez de la mañana través de Eticket: www.eticket.co. La preventa exclusiva para los titulares de tarjetas de los bancos de Grupo Aval comenzó el lunes 13 de diciembre a las diez de la mañana.

Ya se han vendido más de dos millones de entradas para el Music Of The Spheres World Tour, que comienza el 18 de marzo de 2022 con el primer show de la banda en Costa Rica, antes de viajar a República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Reino Unido, antes de las fechas latinoamericanas recién anunciadas.

Tras su lanzamiento en octubre de 2021 , el nuevo álbum de la banda, Music Of The Spheres, encabezó las listas de todo el mundo. Su primer sencillo, 'Higher Power', recientemente una nominación a Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop en los Grammy 2022, mientras que su segundo sencillo, 'My Universe', una colaboración junto a BTS , quedó de número uno en Billboard Hot 100 y se ha transmitido más de 500 millones de veces.

La venta genera fue tan exitosa que el mismo día se agotaron las entradas. Lo que no se sabe es si cabe la posibilidad de una segunda fecha, teniendo en cuenta que faltan más de nueve meses para este show en el país.