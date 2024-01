“Ardido lo dejé”: Aida Victoria se despacha sobre su romance con Yeferson Cossio

Aida Victoria Merlano, la influyente colombiana, sorprendió a sus seguidores al desatar una serie de revelaciones candentes sobre su pasado romance con el empresario Yeferson Cossio.

Este antiguo vínculo amoroso, que ya había generado especulaciones y titulares en redes sociales, se convirtió en el foco de atención una vez más gracias a las explosivas declaraciones de Merlano.

Lea también: Luego de ser criticada por su apariencia, Carolina Cruz se sometió a procedimiento facial

En una entrevista con Jessica Pereira en su canal de YouTube, Aida Victoria abrió las puertas de su vida personal y no dudó en responder a preguntas directas sobre su relación con Cossio. Contrario a lo que se había dicho anteriormente, Merlano afirmó que tanto ella como Cossio se enamoraron durante el fugaz romance que compartieron.

"No fuimos pareja, tuvimos un romance fugaz, tan fugaz como una estrella. Tuvimos nuestro rollo, yo me enamoré un montón de él, él también se enamoró. Luego él salió diciendo 'me arrepiento', así de ardido lo dejé, que salió diciendo eso. Le tengo un cariño, pero las cosas no funcionaron porque la cagó", reveló Aida Victoria de manera contundente.