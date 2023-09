Ariadna Gutiérrez confiesa que pensó en atentar contra su vida tras error en Miss Universo

Recientemente, en una valiente entrevista con el programa ‘Se Dice De Mí’ de Caracol Televisión, Ariadna Gutiérrez reveló que durante ese difícil período llegó a considerar el suicidio. Sus palabras destacan las presiones y desafíos emocionales que a menudo enfrentan las personas en el ojo público. Gutiérrez compartió su experiencia, expresando: “Me encerré, dejé de comer, me deprimí. Tantas cosas que pasaron durante ese momento (...) Yo pensé varias veces en el suicidio, pero siento que la gente que se suicida es muy fuerte, son demasiado valientes porque yo que he estado en ese momento de desesperación, pero yo pensé: no, y mi mamá. Eso duele mucho”.