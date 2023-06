Se dedicó a entrenar con pesas tras abusos físicos

Gustav tenía predilección por Meinhard, el hermano mayor de Arnold, quien era boxeador y atleta. El que se haría conocido como el hombre más forzudo del planeta era, sin embargo, un chico menudo y esmirriado al que no se le daban bien los deportes. Según cuenta el hombre que llegó a ser gobernador de California, su padre lo castigaba con golpizas y ponía en duda su hombría constantemente.

En una entrevista con Fortune, en 2004, Schwarzenegger ya contó que había sufrido “lo que hoy se llamaría abuso infantil” y describió los martirios a los que era sometido sistemáticamente: “Me tiraban del pelo. Fui golpeado con cinturones. Antes era así. Muchos chicos de mi época eran destruidos por sus padres, porque esa era la mentalidad austro-germana. No les interesaba crear individuos, sino seres obedientes. Mi voluntad no era tan fácil de romper, así que me convertí en un rebelde. Cada vez que me pegaban y cada vez que alguien me decía que no podía hacer alguna cosa, yo pensaba: ‘Esto no va a durar mucho, porque me voy a ir de acá. Voy a ser rico, voy a ser alguien”. El intérprete dice que fue por eso que se volcó a entrenar con pesas en su adolescencia.

En el documental de tres episodios repletos de testimonios y confesiones, se tratan varios escándalos del actor, como cuando cinco días antes de las elecciones a las que se presentó como gobernador, en 2003, fue acusado de manosear a seis mujeres durante al menos tres décadas, según indica un informe publicado en Los Ángeles Times. Por aquel entonces, Schwarzenegger desestimó las acusaciones para ahora admitir que se había “portado mal” en los sets de filmación de sus exitosas películas.