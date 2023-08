El artista comenzó su carrera musical en 2002 y ha lanzado numerosos álbumes a lo largo de su trayectoria. Algunos de sus éxitos más populares incluyen canciones como “La Gringa”, “Niégame Tres Veces”, “Ya No Me Duele Más” y “Cásate Conmigo”, entre muchos otros.

Sin embargo, hubo algo que no dejó muy contento a uno de los internautas y dejó un mensaje que el mismo cantante le respondió duramente: “Manito, tienes que volver a hacer vallenato de verdad”, este mensaje que no le gustó a Silvestre y le respondió: “Si claro porque ‘las locuras mías’ no es vallenato, ‘recomenzar’ no es, ‘tengo’ no es, ‘manda cachaza’ no es, el ‘silvestrazo’ no es, ‘mala jugada’ no es, ‘el que te gusta soy yo’ no es... Primero ubícate para saber en qué idioma hablamos. Y de ñapa las 28 de Leandro”, dijo Dangond.

Pero el mismo seguidor le volvió a contestar el comentario al cantante vallenato y le dijo que no quería decir eso: “Manito, tú eres mi ídolo, a eso no iba mi comentario, yo solo quería decirte, que tú silvestrismo ya necesitamos un disco como el original, pero manito mi intención no es pelear, abrazo fuerte y obvio que he disfrutado de Leandro, si vivo pegado con el cardón guajiro”.