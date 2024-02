Así se enteró Carolina Gaitán de su embarazo: "me hice como 18 pruebas"

“Me di cuenta por intuición y un día almorzando con mi pareja le dije yo creo que estoy embarazada, me hice como 18 pruebas porque no lo podía creer, no estaba esperándolo, ya después lo vimos como una realidad y lo contamos”, contó la actriz.

'La Gaita', como es reconocida en sus plataformas digitales, compartió detalles sobre los antojos que ha experimentado en estas últimas semanas de su embarazo.



Además, la intérprete que dio voz a Pepa Madrigal en español en la película animada 'Encanto' y también participó como cantante en los Premios Óscar, compartió sus reflexiones sobre los cambios que ha experimentado en esta nueva etapa de su vida.



“Salomón se ha portado espectacular, no he tenido síntomas pesados que no me permitan trabajar, aunque he tenido cambios en mi vida, todo ha sido un aprendizaje”.

En relación con los síntomas de su estado, la actriz mencionó que han sido bastante leves y manejables. A pesar de estos cambios en su vida, le han permitido seguir trabajando con normalidad, y considera que todo este proceso ha sido una experiencia de aprendizaje para ella.