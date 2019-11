Así será la nueva película de Dago García

Este año no será la excepción y ya se conoció el tráiler de ‘Al son que me toquen bailo’, porque en Colombia el hombre que no sabe bailar es hombre perdido para el amor.

Se trata de la comedia romántica de un ‘rumbero’, contada desde su relación con la fiesta. La historia que inicia desde las reuniones en la casa paterna al ritmo de la música tropical, son la típica escena de la tía chévere enseñándole los rudimentos del baile; esa primera salida a la fiesta en la ‘cuadra’ y luego la aventura de ir a otro barrio a danzar al ritmo de la música disco.

La llegada a la universidad y el descubrimiento de los ‘sitios’ de salsa; el mundo laboral y el boom del merengue dominicano, la vida de casado y el carrapicho, el meneito, la mayonesa, el aserejé y la macarena; la llegada de los hijos y ‘a quién no le gusta la gasolina’ , para terminar con los nietos y la fiebre del reggaetón.

Esta es la historia de un hombre al que siempre le gustó bailar y es la historia del baile de fiesta en el país. Un ‘rumbero’ que se enamoró de niño de la mujer que le enseñó cómo se bailaba vallenato y a la que por suerte volvió a encontrar en la vida para casarse, hacer una familia y reanudar el ciclo.

Bajo la dirección de Juan Carlos Mazo, Guión de Dago García, protagonizada por Variel Sánchez, Laura Rodríguez, Linda Lucía Callejas y Julián Pachón, acompañados de César Mora, Carmenza Cossio, Carolina Sabino, Luis Eduardo Arango, Juan Manuel Lenis, Aida Morales, María Nela Sinisterra, Natalia Bedoya, Raúl Ocampo y Julián Caicedo, entre otros.

Fecha clave para sus estrenos

Aunque en los últimos tiempos las producciones de Dago García se estrenan en distintos momentos del año, el 25 de diciembre, ya casi por dos décadas, se ha convertido en una fecha clave para el estreno de sus emblemáticas comedias cargadas de colombianidad.

La primera película que Dago estrenó en esta fecha fue ‘Te busco’, en 2002, con la historia de un soñador que quería armar la mejor orquesta de música tropical del país. Al siguiente año, ‘El Carro’, sobre el primer automóvil de una familia colombiana, lo cual era todo un acontecimiento.

En 2004, ‘La Esquina’, una historia de barrio; 2005 la historia familiar ‘Mi abuelo, mi papá y yo’, y luego el turno seria para ‘Las cartas del gordo’, sobre la entrañable relación de amigos de toda la vida.

En 2007, ‘Muertos de susto’; 2008, ‘Ni te cases, ni te embarques’; 2009, ‘In Fraganti’, cuando amantes clandestinos terminan como rehenes en un motel. Para 2010, comenzaría la serie de comedias de gran impacto en la taquilla nacional con ‘El Paseo’, que cuenta con cinco partes, más una película llamada ‘El paseo de Teresa’. Dicha saga se ha estrenado entre 2010 y 2018.

‘El escritor de telenovelas’, una de las películas de más baja aceptación de Dago García, se estrenó el 2011, mientras que en 2014 y 2015 se presentaron las dos partes de ‘Uno al año, no hace daño’, con las típicas celebraciones de fin de año en barrio popular colombiano.