Atención: Supuestos fans de Westcol amenazaron de muerte a periodista de Semana

Los seguidores del conocido influencer Westcol han desatado una ola de amenazas de muerte contra Juanita Gómez, periodista de Semana y ex presentadora de Caracol Noticias, luego de que esta realizara un video informando sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional. El mismo insta al influencer a educar en su contenido sobre la comunidad LGBTIQ+ y el impacto negativo que pueden conllevar los mensajes de odio y discruminación hacia dicho grupo.

Gómez, en su momento, no pudo ocultar su satisfacción al conocer que el creador de contenido había sido sancionado, por lo que, decidió realizar un video en el que habla sobre el tema.”Por fin le metieron un freno por un video que llamó “¿y si mi hijo me sale trans?”, es que lo que dijo es tan horrible que da hasta para que le cierren la cuenta. Según el fallo violó derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la no discriminación de la comunidad LGBTIQ+. Y sí, ya había pedido disculpas por ese tema pero no es suficiente”, expresó.