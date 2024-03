Video completo: Mamá de Melfi destruye la relación con Nataly Umaña

Todo es drama en el romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos.

Hace unos días a la casa llegó de visita Alejandro Estrada, el esposo de Umaña, para oficializar la separación por el romance de ella con Melfi. Ahora la que llegó a la casa fue Annie, la mamá de Melfi, para hablar con su hijo.

“Yo sé que el encierro es difícil, que te puede llegar a hacer vulnerable, pero eso no justifica. Yo busco y yo trato de entender, pero no entiendo, no puedo justificar, no puedo aceptar lo que está pasando”, le empezó diciendo.

Mientras se daba la conversación entre Melfi y su mamá, las imágenes de ellos eran intercaladas con otras de Nataly Umaña peinando un par de cachorros.

Lea también: ¿Fue una farsa? Revelan las duras peticiones que hizo Alejandro Estrada para entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Hay que recordar que las familiares de los participantes que han ingresado a la casa lo han hecho bajo la modalidad de “congelados”, lo que implica que los famosos no se pueden mover, hablar o tener casi ningún tupo de reacción para no terminar siendo sancionados.

Melfi, sentado en una cama, con una par de lágrimas en sus ojos, escuchó a su mamá, quien continuó diciéndole:

“Yo sé que es difícil pero tú tienes que discernir entre lo real y lo irreal. Eso es irreal, eso no es verdad. Hay una vida afuera que te espera, hay gente que te ama afuera, eso sí es real. Tienes que discernir entre lo bueno y lo malo, lo que está pasando no es bueno. Yo sé que tú eres bueno, yo se que tú tienes la capacidad, tienes una mente brillante, con determinación, con fuerza, con inteligencia. Recuerda tus proyectos. La música que tú trabajaste con tanto amor, con tanta pasión, eso te está esperando. Tu familia y tu país quiere ver ese Miguel...”

La mamá no está para nada de acuerdo con el amorío que Melfi ha sostenido con Umaña, que, como se mencionó antes, ya se refirió a la separación de su esposo Alejandro Estarada, con quién tenía una relación de 12 años.

Le puede interesar: ¿Cambió un Ferrari por un Twingo? Revelan fotos de Miguel Melfi, de ‘La casa de los famosos’, cuando vivía en Panamá

“Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso a esta casa, a enfrentarlo... simplemente lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero, le dijo él cuando visitó la casa.