¿Fue una farsa? Revelan las duras peticiones que hizo Alejandro Estrada para entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Uno de los momentos más esperados por los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ fue cuando ingresó Alejandro Estrada, luego de que se conociera la infidelidad de su exesposa Nataly Umaña con Miguel Melfi. Por eso, durante este domingo, el actor ingresó al reality mediante la dinámica de ‘congelados’ y se encontró con quien fue su pareja durante 12 años.

Una vez dentro, Alejandro buscó a Nataly y durante el programa que se transmitía en vivo le dedicó algunas palabras e incluso le entregó el anillo de matrimonio.

“Es un ciclo cerrado y vengo a eso. Te felicito, lo haces muy bien, sabes vivir la vida, sé que vas a tener un futuro fantástico, te lo mereces, retiro todas mis promesas. Sentí que te merecías un excelente hombre, tú escogiste”, fueron algunas de las palabras que pronunció.

Después de este encuentro, aunque vio al cantante panameño, no le dirigió palabra alguna y solo ofreció unas declaraciones frente a una cámara. “Antes de salir de la casa quiero ofrecer disculpas a los padres de Melfi, los padres de este muchacho que salieron en Buen Día Colombia diciendo que era un chico muy bien educado, que tenía principios. De verdad, discúlpenme, no es culpa de ustedes, es culpa de las emociones que se exacerban dentro de este tipo de realities. Cada quien toma sus decisiones, no estoy de acuerdo. Por valores y principios, jamás en la vida estaría con una persona casada”.

Las exigencias de Alejandro Estrada

Sobre el ingreso de Alejandro, él mismo declaró durante una de las galas del programa que aceptaba entrar solo bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, se han generado rumores acerca de las exigencias que planteó al programa.

En primer lugar, se habló de que supuestamente habría cobrado $15 millones por ingresar a la casa. Además, no quería encontrarse con Miguel Melfi, por lo que el cantante resultó congelado cerca de la entrada del confesionario.

Otra de las exigencias sería que, tras su salida de la casa, no iría al estudio principal con Cristina ni con Caral, como lo hicieron los demás invitados.