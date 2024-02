Chayanne lució en Premio Lo Nuestro un diseño de la colección del paisa Christian Colorado

Una moneda de 50 pesos colombianos sobresalía, como prendedor, en el blazer negro que llevó puesto nada más y nada menos que Chayanne para los Premio lo Nuestro, celebrados el pasado 22 de febrero en Miami. El atuendo superior lo combinó el cantante con un pantalón, camisa y zapatos negros, una pinta que le daba un toque entre elegante y casual al sex symbol. Hasta aquí hay una pregunta clara: ¿qué hacía Chayanne con una moneda colombiana pegada de su traje? Resulta que el puertorriqueño fue vestido con la colección Divino Niño, creada por el diseñador paisa Christian Colorado, quien se siente dichoso al haber sido buscado por Chayanne para que lo vistiera. “He subido mucho contenido de la colección a redes y un día recibí un mensaje del equipo de Chayanne diciéndome que les gustaba mucho mi trabajo y que les enviara unas prendas a Miami. Lo hice, les encantaron y, lo más bonito, es que él me resultó comprando más de lo que le llegó, en total fue: una bomber (chaqueta), un pantalón de cuero, el pantalón y el blazer con el que sale en los premios”, nos contó emocionado Christian, quien a veces no se la cree, pues de pequeño cantaba las canciones del artista. “Cuando estaba en sexto de bachillerato hacía parte de un coro y la profesora me decía que iba a ser como Chayanne (risas). Me fascinaba, me sabía todas las canciones y ahora digo wow, wow, pasar de cantar y querer ser como él a vestirlo y que me compre la ropa, es increíble”, aseguró el nacido en el municipio de Caldas, al Sur del Aburrá, y que vive hace varios años en Bogotá. Video | Empleada doméstica de Andrea Valdiri reveló detalles sobre su trabajo con la influencer Tomado de Instagam @taylorswift | VANGUARDIA Papá de Taylor Swift agredió a un fotógrafo en Australia y huyó Lea más: Carla Giraldo contó su experiencia en un hogar de paso: "es uno de los lugares más tristes"

Comenzó vistiendo a las muñecas Barbie Vestir a Chayanne es un logro más que se le suma a la potente lista de artistas y sueños que ha podido cumplir el antioqueño: Maluma, Manuel Medrano, Pipe Bueno, Karol G, entre otros cantantes ha vestido el Christian, quien en algún momento de su vida no la tuvo tan clara. “Soy diseñador desde que nací, toda mi familia materna cose, siento que esto es algo que ya venía en el chip. Se puede decir que empecé haciéndole los vestidos a las barbies. Crecí en una familia humilde, estudié el bachillerato en una nocturna y diseño de modas en el Sena. De ahí, me volví emprendedor, le empecé a hacer la ropa a mi hermana y luego salía como comerciante a vender a las calles, ahí no me fue tan bien”, aseguró Colorado, quien se fue para Bogotá a buscar más oportunidades. “Llegué a la capital y me compré unas máquinas de segunda. Entonces, mientras empecé a diseñar mi primera colección, trabajaba haciendo arreglos, encarguitos y así me fui yendo. Cuando tuve mi primera colección la subí a Instagram y a los ocho días ya estaba vistiendo a Maluma, luego me presente a Colombiamoda, Nickelodeon y así hasta llegar a la semana de la moda de New York” El paisa no se olvida de sus raíces, tanto que por eso bautizó a su más reciente colección - de la que se enamoró Chayanne- Divino Niño, pues para él esto lo hace recordar todo el camino por el que pasó para llegar al éxito. Siga leyendo: Alec Baldwin enfrentará un juicio homicidio involuntario en el set de Rust

“Mis últimas colecciones han sido dedicadas precisamente a lo que fueron mis inicios, mi inspiración es responder y plasmar qué pasaba en ese tiempo de antes. Así llegó mi última colección: Divino Niño. Tenía una tía que me decía mucho: “Pídale al Divino Niño, órele para que todo se le haga realidad”. Soy devoto y lo hice, entonces siento que volver a esos orígenes me conecta. La moda, sin duda, me ha permitido conocer el mundo, crecer y expresarme”, señaló el artista, quien finalizó compartiendo su siguiente reto. “Tengo en septiembre pasarela en París, aún no sé si haré una colección nueva o presentaré algo que represente la esencia de mi marca, pero me siento muy feliz por llegar haber llegado hasta aquí”, finalizó.