Carla Giraldo contó su experiencia en un hogar de paso: "es uno de los lugares más tristes"

Carla Giraldo es una destacada actriz en la televisión colombiana. Su participación protagónica en 'Me llaman Lolita' y su papel en 'Francisco el matemático' la han convertido en uno de los rostros más representativos de la actuación a principios de los años 90.

A pesar de su exitosa carrera como actriz y su actual rol como presentadora en 'La casa de los famosos', Carla Giraldo enfrentó diversos desafíos en su adolescencia. A los 14 años, decidió escapar de su hogar, argumentando que no encontraba la felicidad allí.

En una entrevista para el podcast 'Vos podés', la artista expresó su agradecimiento hacia sus padres por proporcionarle un hogar y enseñanzas que la protegieron de diversos peligros a los que podría haberse enfrentado en la calle.

"Gracias a mi casa soy lo que soy, pero, gracias a que me fui también. Yo no sabía que hacer igual, hasta los 16 años que logré que mis papás me emanciparan y me volvieran mayor de edad, y mirar que tan fácil es ser adulto y no fue nada de eso", contó la actriz.