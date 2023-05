Chef Juan Diego Vanegas, integrante de ‘Día a Día’, reveló impactante relato

En una entrevista al programa Bravissimo del Canal City Tv, uno de los chefs más queridos de Colombia, dio a conocer que hace mucho tiempo, antes de convertirse en presentador de ‘Día a Día’, fue protagonista de una fuerte experiencia que estuvo a punto de truncar el destino que hoy vive como una estrella de televisión.

Todo sucedió a la edad de 12 años, mientras disfrutaba de unas vacaciones con su familia en Girardot, Cundinamarca. “Estaba parado en un muelle con mis amigos y llega una niña inocente, traviesa, de 15 años, a sacar la moto de su papá sin permiso”, relató el integrante de Día a Día’, “Se puso a dar vueltas, se acercó al muelle y el timón se bloqueó. La moto siguió y me estrelló. No tengo idea de la velocidad, pero me acuerdo de la cara de angustia de la niña. Caí al agua y quedó mi pelo flotando”.

Esto tomó por sorpresa a todos los fanáticos y seguidores del chef Juan Diego Vanegas, creador y propietario de la franquicia Juan Burguers y chef en el espacio mañanero de Caracol TV, este incluso siguió añadiendo más partes a la historia. Contó que cuando lo sacaron del agua, sus amigos quedaron perplejos al verlo sangrando y con “los ojos blancos”.

“Mis amigos salieron corriendo para la casa donde estaban los grandes, pensando que yo estaba muerto. Mi mamá estaba en la casa, cuando mis amigos le dicen: “Juan Diego se murió”. Mi mamá se fue enloquecida al muelle y, gracias a Dios, yo ya estaba consciente. Me llevaron al hospital y ahí duré dos, tres días, en cuidados intensivos”, reveló el cocinero.

Para su suerte el padre de Juan Diego es médico, por lo que él fue el encargado de atenderlo y que de que le hicieran toda clase de exámenes para descartar anomalías en el Hospital Cardioinfantil de la capital. El resultado: dos costillas fracturadas, trauma de tórax y pulmón, además de una vena cercana al corazón en la que se le formó una “bomba”, todo lo cual lo obligó a permanecer otras dos semanas en cuidados intensivos.