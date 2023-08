Confirmado, Britney Spears se divorcia después de 14 meses de matrimonio

La pareja se casó en 2022, aproximadamente un año después de que un juez de California disolviera una controvertida tutela de 14 años, sobre todo a cargo del padre Jamie Spears, que le impedía a la artista manejar su propia vida y sus finanzas debido a trastornos psicológicos.

Según reportes de la prensa del espectáculo local, la cantante tiene un acuerdo prenupcial que protege sus bienes.

El miércoles en la noche, después de que se difundiera la noticia de su separación con Asghari, Spears publicó en Instagram que planeaba comprar un caballo, sin hacer ninguna mención de su estado civil.

Está previsto que Spears publique en octubre un libro de memorias llamado The Woman In Me.