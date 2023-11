Conmoción en “Yo Me Llamo”: Shakira despierta dudas sobre su relación de Elvis Crespo

En el emocionante capítulo 65 de “Yo Me Llamo”, los seguidores del popular programa de imitaciones de artistas se vieron sorprendidos por la actuación de la imitadora de Shakira, quien interpretó la icónica canción “Antología”. Su impecable presentación conmovió tanto a los jurados como a la audiencia presente en el estudio. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de todos fue su llanto al final de la actuación, lo que generó incertidumbre acerca de su relación sentimental con el imitador de Elvis Crespo, también concursante del programa.

La imitadora compartió con Melina Ramírez, presentadora del programa, la razón detrás de su emotiva actuación: “Cuando él se va de esta competencia, a mí me toca esta canción, y al ensayarla recordé momentos con él. Es una canción de agradecimiento, pero también hay dolor porque la otra persona se fue de repente.” Esto sugiere que su relación amorosa sigue en curso, pero están enfrentando una separación temporal debido a la competencia.

La relación amorosa entre los concursantes que imitan a Shakira y Elvis Crespo en “Yo Me Llamo” se hizo pública en el episodio del 20 de octubre. Hasta la fecha de hoy, 2 de noviembre, han estado juntos durante aproximadamente dos semanas, lo que deja entrever que están enfrentando una relación a distancia debido a la competencia.

Al finalizar su actuación, la imitadora no pudo contener sus lágrimas y se mostró visiblemente conmovida. Carlos Calero, otro de los presentadores, se acercó y le preguntó cómo se sentía, a lo que ella respondió: “Ya saben para quién es esta canción... me recuerda mucho a él”, haciendo referencia a su pareja, el imitador de temas como ‘Suavemente’ y ‘Tu Sonrisa’ de Elvis Crespo.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en el programa “Yo Me Llamo”. Recientemente, se ha desatado una polémica en torno a las acusaciones de favoritismo por parte de los jurados. Los espectadores han expresado su descontento con los comentarios críticos de los jurados César Escola, Pipe Bueno y, en particular, Amparo Grisales, hacia los concursantes.

En el episodio 63, la imitadora de la famosa cantante española Rosalía ganó el desafío mano a mano, lo que desencadenó la controversia y llevó a algunos televidentes a pedir la cancelación del programa. Los seguidores han comparado el programa con una parodia y han manifestado su insatisfacción por la manera en que los jurados critican a los participantes.

Además de las críticas, se ha cuestionado la percepción de falta de respeto en las críticas, la supuesta parcialidad en la toma de decisiones y la influencia de estos factores en las eliminaciones de los concursantes. La controversia continúa mientras el programa avanza hacia su emocionante final. Los seguidores están ansiosos por ver cómo se desarrolla la historia tanto en el escenario como en la vida amorosa de los concursantes.