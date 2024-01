Crece la preocupación por la ausencia de Felipe Saruma en celebraciones familiares

Yesenia Saruma, madre de Felipe Saruma, sorprendió a los seguidores al compartir una foto familiar antigua mientras revelaba el peculiar origen de las distintivas cejas de sus hijos, incluido Felipe. Aunque la separación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri ya es historia, la última publicación de Yesenia ha generado aún más especulaciones sobre la influencia familiar en la decisión.

La imagen nostálgica no solo mostró momentos familiares, sino que Yesenia también aprovechó para revelar que la característica abundancia de cejas en la familia Saruma no proviene únicamente del lado paterno, sino que se heredó de su abuela materna, quien también ostentaba cejas notables. El video compartido por Yesenia enfatizó la conexión entre generaciones, destacando el parecido entre Felipe y su padre, Samuel, no solo en las cejas, sino también en la sonrisa.