Crisis familiar: Este sería el detonante de la mala relación del hijo de Daddy Yankee con su madre

No obstante, la revelación que tiene al mundo entero revolucionado es el comienzo de la vida del artista dedicada a Cristo, como lo dio a conocer durante el concierto. Ha recibido miles de mensajes en sus redes sociales y respaldo en esta nueva etapa de su vida.

Daddy Yankee se despidió de los escenarios con un último concierto de su gira ‘La Meta’ en Puerto Rico y al que asistió su familia, pero no se dejaron ver juntos.

El conductor del programa ‘En casa con Telemundo’, Carlos Adyan, contó que Mireddys no aprueba la relación, pero su hijo está muy enamorado y comprometido, y que después de una discusión, la madre prefirió alejarse de Jeremy.

Aunque la familia ha tratado de mantener su vida privada. La relación de su esposa Mireddys González con su hijo no estaría en los mejores términos, después de que el joven se casara con Andrea De Castro.

“Si la mamá no la aprueba es por algo”, “que triste que madre e hijo estén en esas”, “señora si no aprueba la relación está bien pero no se ponga así con su hijo”, “que suegra tan metida y pasada”, y “ay por favor ya arréglense en privado”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

Aunque ninguna de las partes se ha pronunciado sobre el tema o compartido fotos juntos, los fanáticos creen cada día más el rumor.