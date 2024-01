Él es el hijo de Gregorio Pernía que tuvo a sus 16 años con su exempleada doméstica

En uno de los episodios de La Casa de los Famosos, el actor Gregorio Pernía le contó a sus compañeros una historia que cambió su vida para siempre. En este reality de Telemundo, el colombiano recordó cómo se enteró que tuvo un hijo por fuera del matrimonio con su exempleada doméstica.

El cucuteño afirmó que conoció el incidente hace varios años. Después de someterse a una prueba de ADN con el joven, no solo optó por reconocerlo, sino también por hacerlo público a través de los medios de comunicación.

“Cuando llegó el muchacho a Colombia, le preguntó que quién era el papá. Le dijo: busque en Google Gregorio Pernía. Aparecía con ‘La Hija del Mariachi’, una novela que hice hace... Dijo, ¿ese es mi papá? Sí, ese es su papá. Le mandé a hacer la prueba de ADN y resultó 99.99% Eso salió hace tres años, fui inmediatamente. Mucha a mi alrededor me dijo que no dijera nada, era el hijo de la empleada del servicio y les dije ¿qué pasa? La violencia más grande es la de las clases sociales. Me importa un c... Fui, le hice la prueba de ADN y le di el apellido”, cuenta el actor en el episodio.

Le puede interesar: Escándalo en redes: hombre inventó “la peor excusa” al ser sorprendido saliendo en un motel