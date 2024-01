Gregorio Pernía reconoció que tuvo un hijo por fuera del matrimonio con su empleada doméstica

Incluso recibió el reconocimiento y felicitación de sus compañeros por la claridad con la que maneja su vida y por no ceder a la presión de las opiniones ajenas. Además, consideraron que actuó de manera correcta y responsable, a pesar de no haberse enterado a tiempo para disfrutar el crecimiento de su hijo.

“Cuando el muchacho llegó a Colombia, el muchacho le dijo que quién era el papá y le dijeron: busque en Google, y él dijo que buscó y le dijeron Gregorio Pernía, y aparecí en ‘La hija del mariachi’, una novela que hice hace muchos años, y él dijo, ese es mi papá y le dijeron, sí, eses es su papá”, recordó el actor.



“Le mandé a hacer la prueba de ADN y salió 99,99 %. Eso salió hace tres años. Yo no sabía, fui inmediatamente. Mucha gente que estaba alrededor mío me dijo: “no vas a decir que es tu hijo, es el hijo de la empleada del servicio”. Y dije: qué pasa, la violencia más grande es la diferencia de clases sociales, y le dije, no me importa. Fui, me hice la prueba y le di mi apellido”, agregó.



Aunque compartió esta información, el actor no ha revelado más detalles sobre su experiencia. Esto ha dejado a sus seguidores con la incertidumbre de si, además del apellido, comparten otros momentos juntos, si brinda apoyo económico y cómo reaccionó su familia ante esta noticia. También surgen preguntas sobre la edad del joven y otras inquietudes que han quedado sin respuesta en su perfil personal.