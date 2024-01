El extraño robo del que fue víctima Paola Jara, todo apunta a una venganza

La reconocida cantante Paola Jara reveló a sus seguidores que fue víctima de robo durante la grabación de un videoclip. Sin embargo, la situación resultó ser parte de una estrategia divertida para anunciar una colaboración musical con la cantante ecuatoriana Dayanara.

Jara compartió en sus historias de Instagram la noticia del robo de su celular durante la filmación del video musical. Aunque inicialmente sonó como una denuncia, la cantante luego reveló que había "robado" el teléfono de Dayanara en represalia por el supuesto robo. Esta situación generó confusión entre los seguidores, quienes se preguntaban sobre la verdadera naturaleza de los eventos.

Lea también: ¿Qué tal el cambio? Así se veía Andrea Valdiri en su adolescencia

“Aquí entre nos, me bajé primero el teléfono de Pao, ella todavía no baja, no sabe dónde está su teléfono. Lo tengo yo porque tenía que contarles que Ecuador y Colombia se juntan en una canción y en un video que vamos a hacer con todo el amor para ustedes. Pao, te amo, perdón por robar tu celular”, anunció con picardía Dayanara.