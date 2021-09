El regreso de Abba: 40 años después, dos nuevas canciones

Por fin se ha cumplido uno de los regresos más esperadas de la cultura pop: el retorno de Abba.

Cuarenta años después de las amargas canciones escritas a raíz del divorcio de sus integrantes para su último álbum, “The Visitors”, de 1981, el cuarteto de pop sueco se ha reunido para “Voyage”, un álbum de canciones nuevas que se lanzará el 5 de noviembre.

Sus dos nuevas canciones son “I Still Have Faith in You” y la vibrante “Don’t Shut Me Down”. Ambas ya están disponibles en las plataformas musicales.

El grupo compuesto por Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad y Björn Ulvaeus también anunció una gira de conciertos a partir de mayo de 2022, con versiones digitales de sí mismos.

Hay que recordar que el grupo se esfumó en 1983 sin un anuncio oficial de ruptura.

Desde entonces, Fältskog lanzó 13 álbumes en solitario y Lyngstad, 3.