“Expulsé una cosa negra y grande”: 'La Segura' contó cómo fue víctima de “brujería”

Natalia Segura, más reconocida en las redes sociales como ‘La Segura’ y participante de 'La Casa de los Famosos Colombia', compartió abiertamente con sus compañeros sus sospechas sobre estar siendo víctima de brujería. Durante un período, experimentó varias crisis de salud sin explicación médica.

Según relató la influencer caleña, a pesar de haber sido llevada a urgencias en múltiples ocasiones, los médicos no lograron identificar ninguna enfermedad que pudiera explicar sus síntomas.

“Un médico me cogió el brazo y él me dijo, no busque acá, mejor busqué otras opciones”, recordó la influenciadora en conversación con Karen Sevillano.

Como resultado de estas experiencias, la influencer decidió contactar a una persona que se autoproclamaba especialista en temas espirituales. Según esta persona, Natalia había sido víctima de 'brujería' presuntamente realizada por una de sus amigas, quien habría actuado motivada por la envidia.

“Él me pidió que me provocara el vómito. Entonces, cogí un balde y comencé a vomitar. Expulsé una cosa negra y grande”, contó 'La Segura'.