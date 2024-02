Fans critican a Jennifer López por un error de maquillaje: "ya se ve vieja"

La meticulosidad de Jennifer Lopez con su imagen es conocida por todos. Cuida con esmero cada detalle y evita dejar nada al azar, siendo la actual pareja de Ben Affleck. Tradicionalmente, arrasa con sus maquillajes, peinados y manicuras, además de lucir los vestidos más espectaculares. No obstante, en esta ocasión, ha llamado la atención por motivos opuestos a su habitual perfeccionismo.

La entrevista de Jennifer Lopez con The Hollywood Reporter ha generado interrogantes entre muchos de sus seguidores al ver el video. En este material, se muestra a una JLO notablemente distinta, y ha suscitado cientos de comentarios.

Los comentarios a través de las redes sociales no se hicieron esperar. "¿Quién pensó que usar esa sombra de ojos era buena idea?", "Esto es una tragedia", "Uf... está rarísima", "El pelo, el sombrero, el maquillaje... creo que alguien va a ser despedido del equipo de JLO", "¿Nadie se dio cuenta de que no le quedaba bien?", "Me extraña que ella haya aceptado salir así" o "Adiós máscara, adiós pestañas", expresaron algunos internautas.