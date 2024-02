Greeicy tiene una sorpresa preparada para sus fans , ¿de qué se trata?

La artista caleña arranca el 2024 con un sencillo poderoso, dando a conocer la continuación de su nuevo e impactante proyecto musical “Yeliana”, el nombre de su alter ego; hoy los fans pueden disfrutar de este anhelado tema, siendo el cuarto capítulo de la historia de Yeliana.

Esta canción es producida por la reconocida casa productora La Crème, en donde este sencillo continúa la narrativa que Greeicy comenzó con los tres primeros capítulos del proyecto, las canciones “Que me quiera”, “Lokita”, “I Try For You” y “Química”.

“De a poco” es una balada conmovedora y dedicada al poder de la resiliencia, la determinación y a cómo nos suma mientras trabajamos para alcanzar nuestras metas, luchando por superar nuestros demonios y los obstáculos que se interponen en nuestro camino.

“Greeicy Yeliana en concierto”, promete no solo deleitar a su audiencia, sino también afianzar a la artista como un ícono y una voz inspiradora para mujeres y madres.

Tal y como dice el título de la canción, Greeicy recuerda a sus fans que “poco a poco” podemos alcanzar nuestras metas y triunfar sobre cualquier cosa, incluso sobre aquellos objetivos que creemos imposibles. Este tema no solo define su último sencillo, sino también todo el álbum “Yeliana”.

“Muy poco a poco logré terminar de escribir estas canciones que contienen tanto de mí, agradezco a todas esas mujeres y madres valientes que me contaron sus historias, y con ellas me dieron toda la inspiración que necesitaba para escribir ‘Yeliana’, que es la historia”, menciona Greeicy.

El video fue grabado en la famosa Times Square de Nueva York, presentando un poderoso reflejo del mensaje de la canción. Sin duda, dejará en los espectadores una sensación renovada de valentía y confianza, preparados para afrontar los retos que se les presente.

La querida artista colombiana comenzó a ver el mundo de una forma nueva desde cuando se convirtió en madre de Kai. Se inspiró en toda la increíble fuerza y sabiduría que vio en las mujeres que conoció y creó a Yeliana, una madre soltera que encarna la notable tenacidad, empatía y amor que demuestran cada día las mujeres, las que luchan por ser buenas madres mientras persiguen sus mayores sueños y afrontan los retos más difíciles de la vida.

Greeicy iluminará el Movistar Arena de Bogotá con un show especial el 15 de marzo, durante el cual empleará el concepto de “dos shows, un concierto” para presentar a su alter ego con el innegable talento, gracia y elegancia que han llegado a definir su carrera artística. Durante esta inolvidable noche de música, también consolidará su estatus como símbolo de compasión y esperanza, así como una voz empoderadora para todas las mujeres y madres del mundo, recordándoles que son resistentes, capaces y que no están solas.