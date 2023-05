$!“Había perdido el control de mi vida”, dice Adriana Bottina sobre su carrera como actriz

¿Prefieres la actuación o la música?

Me gusta mucho la actuación, siempre, desde que la conocí me enamoré, pero me gusta más estar en un escenario con mi música. Me di cuenta que no puedo hacer las dos cosas hoy día en mi vida, porque tengo demasiados compromisos, y me tocó enfocarme en lo que me hace vivir y me apasiona. Podría pasar de reír a llorar, eso es lo que me produce cantar, entonces por eso prefiero concentrarte en la música. Me hace sentir que puedo alcanzar mis logros, en el colegio me hizo sentir aceptada dentro del grupo cuando para mí no era fácil socializar.