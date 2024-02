Hermano de Darío Gómez se despacha contra la esposa del cantante: “Nos lo robaste, nos lo pusiste en contra"

Darío Gómez, reconocido como 'El Rey del Despecho' en la escena musical colombiana, dejó una huella indeleble no solo en la industria de la música popular, sino también en todos sus seguidores, quienes aún continúan conmemorando su nombre y su música incluso después de su fallecimiento.

Sin embargo, desde que el artista murió, se ha revelado que varios de sus familiares han enfrentado problemas. Esto salió a la luz a través de declaraciones de su exesposa, Olga Lucía Arcila, quien recientemente habló en una entrevista con Semana y criticó duramente a la familia del cantante.

“Yo tengo carpetas con las donaciones que él les hizo en vida a cada uno de ellos; desde la mamá para abajo. Él siempre fue un hombre generoso, así que ahora no entiendo por qué reclaman”, aseguró mientras promocionaba un libro del cantante.

Además, afirmó que la familia del cantante fue cruel con Darío y que hasta el día de hoy no le permiten descansar en paz. “Ellos no se merecen mi amistad, en vida fueron crueles con Darío. Después de su muerte, no lo han dejado descansar en paz, solamente han visto la oportunidad para coger fama. Nadie puede utilizar la imagen ni el nombre de Darío Gómez”.