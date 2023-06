Una paparazi denunció al rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como Ye, por agresión y violación de sus derechos civiles alegando haber sido atacada mientras ejercía su profesión en enero.

La demanda fue interpuesta en el condado de Ventura (California, EE.UU.) y el pasado jueves la fotoperiodista, llamada Nichol Lechmanik, y su abogada, Gloria Allred, ofrecieron una rueda de prensa en la que describieron que el artista también le quitó su teléfono móvil y lo lanzó contra el asfalto.

Según detallaron, la fotógrafa se encontraba en el interior de su automóvil esperando la salida de Kim Kardashian, expareja del acusado, de un evento deportivo cuando se percató de que West y otro paparazi estaban teniendo un acalorado enfrentamiento, así que comenzó a grabar la escena.

El rapero se dio cuenta de que Lechmanik estaba filmando y se dirigió hasta su vehículo para arrebatarle el móvil de las manos “con rabia” y después arrojarlo a la calle, explicó la mujer.

“Me causó mucho miedo. Desde entonces no me he dejado ver. Sus acciones han interferido en mi capacidad de trabajo (...) Estoy decidida a defenderme y hacerle saber que debe cambiar su aberrante comportamiento”, recalcó Lechmanik.