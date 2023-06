La cantante fue invitada especial del piloto británico Lewis Hamilton. La artista compartió en su Twitter oficial una foto en la que se le ve muy sonriente. “Nice to be back in Barcelona!”, mientras lucía un vestido de rosa, falda blanca y en el fondo las graderías del evento deportivo.

Hasta ahora, la publicación ha alcanzado aproximadamente 140.000 “Me gusta” y las personas han comentado que le sienta bien su vida en Miami y lejos de Piqué. “Estás de vuelta”, “Eres paradigma, un ejemplo de mujer e inspiración”, escribieron algunos de sus seguidores.

Se rumorea que la cantante está iniciando una relación con el británico, ya que desde que se mudó a Miami han estado cercanos. Sin embargo, no se ha confirmado su relación.