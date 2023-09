Karol G continúa cosechando éxitos, esta vez no por su música, sino por su destacada presencia en el mundo de la moda. La prestigiosa revista The Business of Fashion, especializada en tendencias de moda y economía a nivel mundial, ha colocado a la artista urbana colombiana en la portada de su última edición. Este número se dedica a introducir a los nuevos integrantes de su lista de las 500 personalidades más influyentes globalmente.

Además de Karol G, figuras como Pharrel Williams, Isamaya Ffrench y Lorenzo Bertelli también fueron incluidas en este selecto grupo. Según la publicación, Karol G, originaria de Medellín, no sólo es una de las figuras más relevantes del reguetón, sino que ahora también forma parte de la Clase BoF 500 de 2023 en la categoría "Modelos y Musas".

La revista resalta la trayectoria de Karol G, discutiendo su ascenso al estrellato global y su creciente impacto en la industria de la moda. A lo largo de su carrera, con sus audaces elecciones de vestuario en videoclips y eventos de alfombra roja, Karol G ha fusionado el estilo urbano con marcas de alta gama, sin perder su característica sensualidad.

Recientemente, Karol G fue invitada especial en el desfile de la marca francesa Jacquemus para su colección Otoño-Invierno 2023. En dicho evento, la colombiana deslumbró con un elegante vestido blanco con aberturas y sandalias rojas de tacón stiletto. A raíz de esta aparición, Vogue reconoció a Karol G como un creciente icono de la moda.

