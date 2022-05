Karol G y la enfermedad que la hace subir de peso

Para nadie es un secreto que la carrera de Karol G cada vez está más en ascenso y así lo demuestran las cifras de plataformas digitales y su reciente gira de conciertos en los que ha llenado estadios por todo el mundo, sobre todo el Colombia.

Pese a su éxito, la vida de La Bichota no siempre ha sido color de rosa, pues sufre una enfermedad que la hace subir de peso rápidamente y por la que debe cuidarse mucho, pues en cualquier momento puede aumentar sus kilitos.

A través de una entrevista realizada por Walu Tv en 2018, Karol contó que: “Empecé a subir mucho de peso y yo hacía todo lo que normalmente hacía. Entonces todo el mundo me decía, ‘Karol, qué te pasa’, y yo: ‘¿cómo así?’, yo estoy haciendo todo. Entonces empecé la dieta, pero seguía y seguía subiendo de peso hasta que me di cuenta de que yo tenía un problema de salud y tenía la insulina completamente elevada y una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, mi cuerpo estaba completamente hinchado, inflamado, entonces fue muy duro eso”.

Ante esta afección, la paisa comenzó a sufrir de buylling por parte de muchos seguidores que criticaban su apariencia, y aunque intentaba hacer caso omiso, al final terminaba afectándole.

“En primer lugar me afectaba porque yo dije: ‘Y qué, si yo me quiero ver una gordita, qué importa’. Pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy fuertes cancelo todo, no me gusta”, manifestó la colombiana.

Además, Karol contó que su enfermedad sirvió para inspiración de su video de ‘Pineapple’, donde habían modelos de diferentes contexturas.

Ahora, después de ejercicio y una sana alimentación, Karol mantiene una figura envidiable, tanto así que recientemente logró ser portada para la revista Vogue, donde lució sin maquillaje y al natural.

Finalmente, en la revista, la colombiana confesó que “se siente completamente segura y que su amor propio aumentó de manera exponencial”, llegando al punto de compartir fotos en las que se pueden apreciar sus estrías e imperfecciones sin ninguna clase de filtros ni photoshop.

Cabe recordar que Karol fue la gran triunfadora de la edición número 12 de los Premios Nuestra Tierra, con cinco estatuilla, Karol G continúa con su gira por Latinoamérica: ‘Bichota Tour Reloaded’.

Se trata de su más ambiciosa gira por la región con conciertos en 11 países, con un montaje con los éxitos musicales que la han convertido en una de las personalidades más reconocidas del género de música urbano.

