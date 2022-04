La Segura se “envenenó” y sigue hospitalizada

La Segura reapareció en las redes sociales para contar cómo va avanzando su estado de salud. La influencer sigue preocupando a sus seguidores, pues el mensaje no fue muy alentador.

El pasado miércoles, la influencer publicó una historia en Instagram en la que se leía: “Estoy cansada de luchar”; desde entonces, no se había sabido más acerca de la salud de la creadora de contenido. La Segura reapareció ayer en la red social para contar cómo han sido estos días difíciles.

“Quisiera presentármeles con otra cara y otros ojos, pero no tengo otra cara ni otros ojos, ni otra Segura por acá con la cual aparecer, esta es la única que hay en este momento y salgo a decirles que muchas gracias por todos esos mensajes tan hermosos que me han mandado. Sé que han estado súper preocupados muchos de ustedes por mí y se los agradezco en el alma”, inició la influencer.

Y continuó: “Ustedes saben el proceso en el que yo vengo hace seis meses con un dolor crónico, después me hicieron el retiro de los biopolímeros y en este momento no estoy en la clínica por lo de los biopolímeros como tal, es más, vi videos sobre ‘solidarizarse’ con mi cirujano que porque yo me había complicado, mi cirujano plástico no tiene nada que ver en esta complicación. Para empezar vamos a aclarar esto, yo no estoy en la clínica por una complicación de los biopolímeros, estoy en la clínica porque un especialista en dolor me formuló, en vista de que no se me han quitado los dolores crónicos después de la extracción de los biopolímeros, me formuló un parche que se llama ‘Parche de buprenorfina’ y eso lo que hizo fue envenenar todo mi cuerpo, intoxicarme, o sea que yo entré a la clínica por una intoxicación y por algo que se llama ‘Sindrome serotoninérgico’... Es lo que hasta el momento me han dicho los médicos que tengo, es un envenenamiento por fármacos prácticamente”, aseguró Natalia Segura.

Luego, la influencer explicó que no comprende cómo ocurrió esto, pues ella se mostró en sus redes sociales muy feliz con su parche, pero ahora este le ha comprometido todo su sistema nervioso central a tal punto que sus piernas no le responden como deberían y necesita ayuda para movilizarse.

“Tengo mis piernas débiles, las tengo rígidas... Tengo mucha espasticidad, es decir, sí puedo caminar pero tengo mis piernas rígidas, las tengo muy débiles, tengo muy poca fuerza, siento las piernas rarísimas, no puedo caminar bien”, aseveró La Segura.

La creadora de contenido pidió a sus seguidores que le informen si saben de alguien que pueda darle algún “parte de tranquilidad”, pues la incertidumbre de no saber si podrá volver a caminar con normalidad es muy dolorosa para ella.

La Segura aún se encuentra hospitalizada y a su lado está su madre para acompañarla, dice que sus amigos van de vez en cuando a verla para que ella se distraiga un poco y están a la espera de una mejoría en su estado de salud.