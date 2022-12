Después del escándalo y el boicot, la Asociación de Prensa Extanjera lanzó su lista de nominados a los Globos de Oro 2023, liderada por “Los Banshees de Inisherin” y “Todo en todas partes”.

La nominación fue leída por el dúo padre-hija George y Mayan Lopez en el programa matutino “Today” de NBC. Los nominados a mejor película son “The Fabelmans”, “Top Gun: Maverick”, “Elvis”, “Tár” y “Avatar: El camino del agua”.

Los nominados a mejor película, comedia o musical son: “The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All at Once”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “Babylon” y “Triángulo de tristeza”.

La historia de Martin McDonagh, “Los Banshees de Inisherin” lideraron todas las categorías con ocho nominaciones y “Everything Everywhere All at Once” quedó en segundo lugar con seis nominaciones.

Entre los nominados al mejor actor en un drama está Brendan Fraser. Fraser ha dicho que no asistirá a los Globos después de decir que fue manoseado en 2003 por Philip Berk, un antiguo miembro de la HFPA y ex presidente de la organización.

Los Globos se transmitirán por televisión el 10 de enero, con el comediante Jerrod Carmichael como anfitrión.

Un duro regreso

Los Globos están tratando de regresar este año: una investigación de Los Ángeles Times descubrió que el racismo de los premios, una revelación agravada por otras acusaciones de irregularidades éticas. Muchas estrellas y estudios dijeron que boicotearían el espectáculo. Tom Cruise devolvió sus tres globos de oro.

NBC canceló el año pasado la transmisión que habría tenido lugar el pasado enero. En cambio, fueron transmitidos en un salón del Beverly Hilton sin presencia de estrellas. Los ganadores fueron anunciados en Twitter.