Dentro de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer la muerte del estilista Mauricio Leal, se encontraron unos movimientos de dinero en los que se concentraron los investigadores.

Analizar horas de grabación de los circuitos cerrados de televisión de la peluquería como del condominio en donde residía Leal y las vías que frecuentaba para trasladarse han sido claves para la Fiscalía.

Según le detalló Francisco Barbosa a la Revista Semana, en esos videos, que han sido revisados minuciosamente, se han encontrado personas y movimientos que podrían estar relacionados con el doble homicidio y el presunto lavado de activos.

El día del crimen, luego de que Jair Ruiz, mano derecha de Leal y Jhonier Leal, su hermano, se encontraron con la dolorosa escena, fue inevitable notar personas extrañas a las afueras del condominio.

Según se detalló, llamaron la atención por su comportamiento, carros lujosos y las preguntas que hacían a los vigilantes sobre la tragedia. ¿Quiénes eran?

Lo mismo ocurrió en la peluquería días antes y después del doble homicidio. Aunque la zona donde está ubicada la peluquería es muy concurrida, el análisis de los videos reveló movimientos de personas con actitudes sospechosas que rondaban el sitio.

La Fiscalía también reveló que en el celular de Mauricio Leal encontraron cientos de llamadas y mensajes de voz que sumado a sus últimos encuentros han arrojado certezas en la investigación.

¿Quién lo estaba buscando para que se encontraran? Esa es una de las pistas que siguen las autoridades. Se conoce de personas, que no forman parte de su círculo cercano y tampoco son clientes, que afanosamente trataban de tener contacto, cara a cara, con el famoso estilista.

El pasado miércoles, hombres del CTI llegaron a las propiedades de Leal. En una operación simultánea, allanaron la peluquería, la casa y esta desconocida oficina.

El fiscal general, Francisco Barbosa, le dijo a la Revista Semana que detrás de la muerte podría haber un complejo esquema de lavado de activos.

En la misteriosa oficina encontraron toda la contabilidad y movimientos financieros de Mauricio. Entre los hallazgos más importantes están documentos de transacciones con empresas de las que no se conoce su origen y giros por altos montos a personas naturales. Se revelan millonarios cruces de dinero que, hasta el momento, no tienen explicación.

“Frente al tema del lavado de activos ustedes vieron algunas diligencias de la Fiscalía General de la Nación ordenadas por el fiscal del caso. Se abrió noticia criminal por el presunto delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares con miras a determinar la procedencia ilícita o lícita de esos recursos con que fueron adquiridos esos bienes. Analizamos en ese caso también el núcleo familiar del señor, los movimientos financieros y contables que pudieron circular en el establecimiento de comercio y analizamos cómo se presentó el desenvolvimiento del objeto social de las empresas o de los bienes de esta persona y al mismo tiempo las inyecciones de capital respecto de los cuales es muy importante para la Fiscalía determinar su origen”, explicó Barbosa.

“Consideramos en la Fiscalía que hay una hipótesis muy importante en torno a la relación entre el componente económico y el móvil de los homicidios. Tenemos una acción encaminada a verificar si existió lavado de activos y si estamos ante un enriquecimiento ilícito de particulares”, agregó el fiscal.

“Como en las películas, todos son sospechosos”, agregó al indicar que encontraron elementos muy importantes para la investigación luego de allanar la peluquería y otras propiedades del estilista fallecido. Barbosa no descartó capturas, pero no anticipó más detalles para no afectar las investigaciones.