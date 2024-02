Le llueven críticas a Westcol por amenazar a un periodista colombiano: "¿sí sabe de dónde vengo yo?"

En las últimas horas, el nombre de Westcol ha surgido como una de las principales tendencias en X durante los últimos días. Sin embargo, los comentarios que circulan en la mencionada red social no son precisamente favorables. Esto se debe al hecho de que el aumento en su popularidad está relacionado con las recientes amenazas que hizo a un periodista durante una transmisión.

“Aló, ¿con quién hablo? ¿Hablo con Juan Manuel Capera, el periodista?”, dijo el influenciador, a lo que Capera respondió que sí era él. “¿Usted fue el que hizo el titular de Wescol, el maltratador de animales”, a lo que el reportero le afirmó que sí había sido él, pero que el titular entrecomillado hacía ilusión a que no eran palabras propias de él.

Posteriormente, Westcol continuó: “Ustedes hablaron de eso y me acusaron en este momento de maltratador de animales explícitamente, mi hermano. Usted entiende lo grave que es eso. Vea, yo le voy a dar tiempo a usted para que borre ese titular, para que lo elimine (...) no, tranquilo no, papi, es que conmigo las cosas no son así mi hermano, ¿sí sabe de dónde vengo yo? (...) Bueno, va a saberlo sí no elimina ese titular”.