$!Lucía Méndez reveló detalles de su relación con el cantante Luis Miguel

1641970854492880896

“Lo veo dorado con madre (a Luis Miguel). Ahora resulta que tenía 17; dorado con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champán, entonces entra y se sienta y empezamos a platicar; entonces sirve el champán y empiezo a tomar. Me pongo un cuete compadre , y me emborracho , solté el cuerpo y me planta un beso. Yo ya media jarra, pues que sucede esa noche; se dio, al otro día desperté y me pregunté ¿Qué estoy haciendo?”, dijo Méndez.

Vea esto: ¿Por qué fans critican ahora a Gerard Piqué luego de intentar tomarle una foto?

La artista manifestó que la relación con el intérprete de canciones como “Hasta que me olvides”, “Culpable o no” y “La Bikina” solo duró seis meses, y además, que fue ella, quien terminó la relación para iniciar con el productor Pedro Torres.

“Anduve con Micky seis meses, fue padrísimo, fue a todo dar, pero de pronto conozco a Pedro un día en unos Estudios Universal, te lo digo sinceramente”, expresó.