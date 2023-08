“Son todos los años de madurez que me ha dado la música, puestos en un álbum. Ya tomo decisiones más conscientes, más maduras, me siento más adulto. Es raro, porque todavía tengo esa chispa muy encendida y siento que mi carrera apenas está empezando, entonces los ritmos y sonidos que seleccionamos son cosas del ahora, pero con toda la experiencia de los años en la música”, nos dijo Maluma.

El artista pidió a todos sus invitados ir vestidos de negro, pero él le puso el toque púrpura a la noche porque es el color con el que ha estado conectado después de un sueño especial que tuvo y de cierto modo lo siente como conexión con los ángeles.

No en vano el Ferrari que puso en toda la mitad del escenario para el lanzamiento, también era de color púrpura.

Y es que una muestra más de madurez es que hoy en día Maluma simplemente hace lo que a él le guste: “Ya no estoy pa hacer lo que dice la gente, no siento presión, me siento bien liviano, me siento en paz”, dijo.

Finalmente, aceptó que “en los demás álbumes siempre tenía canciones de despecho y desamor”, pero en las 19 que tiene ‘Don Juan’ solo hay sencillos que le dan felicidad y aunque le preguntaron si tiene que ver con que la novia lo tenga juicioso, él se limitó a decir: “No es que me ajuiciaron, sino que me siento más feliz que nunca”.